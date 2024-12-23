Посмеет ли Сырский после медийного освещения закрыть единственный правдивый паблик

Украинское командование отправляет своих неугодных военкоров в штурмы. На Украине закрыли военный паблик DeepState, который регулярно обновлял обстановку по фронту на основе украинских данных, причем, наверное, с самой объективной позицией из всех украинских ресурсов, сообщая о новых продвижениях российских войск и публикуя карту убывающих территорий.