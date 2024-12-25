Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге SSJ100 ради страховки

Шесть пассажиров самолета SSJ100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс Сочи — Анталья и загорелся при посадке, подали иск против авиакомпании, обвинив ту в умышленном поджоге воздушного судна ради получения страховки.
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