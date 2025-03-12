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Вера Брежнева посетила показ Givenchy в Париже

Вера Брежнева посетила показ Givenchy в Париже

Вера Брежнева посетила показ новой коллекции бренда Givenchy в рамках Недели моды в Париже. 42-летняя певица пришла на шоу в бордовом тренче из лаковой кожи, чёрных лодочках и дополнила образ массивными серебряными серьгами.

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