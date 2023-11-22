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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» может попытаться арендовать Солера или Руиса с опцией выкупа. «ПСЖ» не намерен их отпускать

«Барселона» может попытаться арендовать Солера или Руиса с опцией выкупа. «ПСЖ» не намерен их отпускать

По данным Diario Sport, каталонцы, ищущие замену травмированному Гави, могут предпринять попытку арендовать одного из хавбеков «ПСЖ» до конца сезона с опцией выкупа.

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