❕В Крыму 18 и 19 сентября организовано голосование вне избирательных участков Сегодня и завтра можно проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в других местах, где нет помещений для голосования или затруднено транспортное сообщение, сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.