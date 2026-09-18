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test mazurok

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❕В Крыму 18 и 19 сентября организовано голосование вне избирательных участков   Сегодня и завтра можно проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в других местах, где нет помещений для голосования или затруднено транспортное сообщение, сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

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