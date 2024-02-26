В округе поздравили защитников Отечества

В культурном центре «Салют» на улице Свободы прошёл праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. В нём принял участие префект СЗАО Алексей Пашков, а среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьи, а также семьи бойцов СВО.
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