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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В округе поздравили защитников Отечества

В округе поздравили защитников Отечества

В культурном центре «Салют» на улице Свободы прошёл праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. В нём принял участие префект СЗАО Алексей Пашков, а среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьи, а также семьи бойцов СВО.

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