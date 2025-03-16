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Экс-футболист "Зенита" Радимов о тренере "Динамо" Личке: он не хочет здесь быть

Экс-футболист "Зенита" Радимов о тренере "Динамо" Личке: он не хочет здесь быть

Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал тренера московского "Динамо" Марцела Личку после поражения бело-голубых от столичного "Локомотива" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Матч ТВ".

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