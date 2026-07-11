Систему электронных очередей для АЗС разрабатывают в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что региональные IT-специалисты уже тестируют несколько решений, которые позволят водителям записываться на заправку заранее и приезжать к назначенному времени, не стоя в живой очереди.
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