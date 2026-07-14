Самые высокие и невероятно красивые зарубежные артистки

Уверяем, они такие горячие, потому что находятся ближе всех к солнцу. фото: Legion Media; Getty Images/MAXIMРанее мы уже рассказывали о том, какими пропорциями может похвастаться российский шоу-бизнес (подробнее об этом в нашем материале Самые высокие российские артистки), теперь пришло время познакомиться с длинноногими нимфами-иностранками! Ума Турман «Продюсеры» (2005), фото: Brooksfilms/Legion MediaАмериканская актриса может похвастаться не только статусом музы Тарантино (подробнее об этом мы писали тут: Как Тарантино сделал женские ступни одним из главных фетишей на экране).