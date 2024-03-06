Кэмерон Диаз вернется к съемкам в комедии с Киану Ривзом

Американская актриса Кэмерон Диаз готовится вернуться на большой экран после длительного перерыва. Компания Apple Original Films объявила, что знаменитая актриса примет участие в съемках мрачной комедии под названием «Исход», которую режиссирует Джон Хилл.
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