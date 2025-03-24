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Спички - не игрушка

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Трамп торговец, сегодня это лучший вариант для России и мира

Трамп торговец, сегодня это лучший вариант для России и мира

Трамп прежде всего бизнесмен, торговец.США – торговое, а не военное государство (то, что у них первые в мире вооруженные силы, не должно смущать, у них также первая торговая экономики мира).

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Комментарии
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Семен Демин
Похоже, возвращаются 90-е. Опять любовь с Америкой взасос. Но это выгодно российским олигархам, но не России.
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10 час.
ФинамИнфо
В принципе, все верно, это еще раз говорит: нам необходимо сильное государство которое установит разумные правила игры, когда торговцы не будут &quot;раздевать&quot; Россию и ее граждан и будет пресекать коррупционный сговор между представителями власти и бизнесом. Важно заметить вот что - я сам долго был очарован &quot;магией чисел&quot;, экономика менее 3% от мировой, значит сиди и не рыпайся... Но дело в том, что не существует единой методики исчисления ВВП, в каждой стране свои правила. ВВП США в значительной мере - фикция. В зачет идут авторские права, бренды, гедонистические индексы и прочая финансово-статистическая эквилибристика - любому правительства выгодно показывать рост, даже за счет приписок. М. Хазин полагает, что в целом мировой ВВП не менее чем в два раза &quot;надут&quot;, ведь этими играми занимается не только США, но и другие страны. Я думаю, что он надут, но насколько? Единственный ориентир, единый для всех стран, который смог вычленить данные платежных систем по транзакциям в страновом разрезе, по этому исследованию на долю России приходится более 10%. Второй аспект, по которому я бы поспорил. Оценка ВВП исключительно в денежном выражении не верна. Возьмем двух человек, один из которых работает на заводе, другой выгуливает собак. Формально вклад в экономику одинаков, но в реальности? Кризис демонстрирует, что он одинаков только формально.
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8 час.
Алексей Смирнов
Трамп торговец. это точно, вот только на Украине он пытается выторговать то, что исторически принадлежит России, а это далеко не лучший вариант для нас.
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5 час.
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