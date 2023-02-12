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Тухугов проиграл дебютанту UFC Бреннеру раздельным решением судей

На UFC 284 состоялся бой в легком весе между Зубайрой Тухуговым и Элвесом Бреннером. Бреннер выиграл раздельным решением судей.

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