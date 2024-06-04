Экс-сенатор США Маркс: высказывание Байдена по делу его сына неуместно

Global Look Press/CNP/AdMedia Комментарий президента США Джо Байдена по делу его сына Хантера американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс в разговоре с РЕН ТВ счел неуместным.
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