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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер ПСВ Бос о 0:2 от «Боруссии»: «ПСВ доминировал с 30-й минуты, но не реализовал моменты» 

Клуб из Эйндховена проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2) в ответном матче (первая игра – 1:1). «Мы плохо начали матч.

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