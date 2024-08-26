Около 400 пожарных тушат огонь в лесах рядом с Феодосией

Пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба городского округа Феодосии охватил площадь 75 га, его тушат 380 сотрудников МЧС, рассказал начальник ГУ МЧС России по республике Крым Аркадий Ожигин, сообщает 26 августа пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
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