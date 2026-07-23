Утвержден 21 пакет антироссийских санкций: в том числе по криптовалюте

Глава Евросовета сообщает о том, что21-й пакет санкций против России все же утвержден. Как комментирует Антониу Кошта, ограничения затрагивают сектор энергетики, финансовые услуги, криптовалютные операции и торговлю.
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