НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку с гонкой Овечкина за рекордом Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила аватарки в своих социальных сетях на новые, посвященные российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и его гонке за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов.