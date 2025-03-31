НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку с гонкой Овечкина за рекордом Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила аватарки в своих социальных сетях на новые, посвященные российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и его гонке за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов.
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