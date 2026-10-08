Министр труда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат с 1 февраля

Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости.
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