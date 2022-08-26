РБК: Россияне, которые устраиваются на работу, все реже соглашаются на тестирование с помощью полиграфа

В России рекрутеры все чаще считают применение полиграфа (детектора лжи) при приеме на работу неоправданным, а соискатели все реже соглашаются проходить собеседования с таким контролем.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии