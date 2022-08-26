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РБК: Россияне, которые устраиваются на работу, все реже соглашаются на тестирование с помощью полиграфа

РБК: Россияне, которые устраиваются на работу, все реже соглашаются на тестирование с помощью полиграфа

В России рекрутеры все чаще считают применение полиграфа (детектора лжи) при приеме на работу неоправданным, а соискатели все реже соглашаются проходить собеседования с таким контролем.

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