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Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс’’ его рассчитал

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс’’ его рассчитал

Все знали.Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки: есть 895 голов в регулярках НХЛ! И мы все так привыкли к этой гонке, что, кажется, даже такой мощнейший факт мало кого удивляет – просто логичное развитие событий.

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