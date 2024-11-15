«Нам помогут эмоции»: Зеленский работает над «планом стойкости»

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над новым планом действий киевского режима. Глава государства в своем обращении, опубликованном в личном телеграм-канале, пообещал, что в ближайшее время представит внутренний «план стойкости».
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