Banki.loans

179 подписчиков

Ситников: "Где-то тихо заплакал Илон Маск" — РФ вывела в космос спутник "Скиф-Д"

Ситников: "Где-то тихо заплакал Илон Маск" — РФ вывела в космос спутник "Скиф-Д"

По информации, разведка MI-6 Минобороны Великобритании уже передала властям Украины аналитику с разведывательными данными о переводе космических сил РФ в боевую готовность и что это как-то связано со спутником "Скиф-Д", сообщает "Свободная Пресса".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх