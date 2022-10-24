Ситников: "Где-то тихо заплакал Илон Маск" — РФ вывела в космос спутник "Скиф-Д"

По информации, разведка MI-6 Минобороны Великобритании уже передала властям Украины аналитику с разведывательными данными о переводе космических сил РФ в боевую готовность и что это как-то связано со спутником "Скиф-Д", сообщает "Свободная Пресса".
По информации, разведка MI-6 Минобороны Великобритании уже передала властям Украины аналитику с разведывательными данными о переводе космических сил РФ в боевую готовность и что это как-то связано со спутником "Скиф-Д", сообщает "Свободная Пресса".
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