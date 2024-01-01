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Бастрыкину доложат о нападении мигрантов на участников СВО в Челябинске

Бастрыкину доложат о нападении мигрантов на участников СВО в Челябинске

Председателю СК известно об инциденте, он затребовал подробный доклад о расследовании.В ночь на 1 января 2024 года разъяренные мигранты напали на группу воинов СВО, которые со своими женами ожидали такси в одном из дворов в районе АМЗ в Челябинске.

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