Системный сдвиг

Приезд Байдена в Израиль в разгар жгучего обострения можно было бы назвать актом политического мужества, если бы не подозрение, что в Вашингтоне просто не вполне отдают (отдавали) себе отчёт в остроте сложившегося положения.
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