Марочко заявил, что ВС РФ вплотную подошли к харьковской Дорошовке

ЛУГАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Бойцы РФ вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка Харьковской области, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет дополнительные силы и средства в попытке стабилизировать ситуацию.
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