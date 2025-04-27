Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко заявил, что ВС РФ вплотную подошли к харьковской Дорошовке

ЛУГАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Бойцы РФ вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка Харьковской области, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет дополнительные силы и средства в попытке стабилизировать ситуацию.

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