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Вопрос «Труда»: Где найти руки, растущие откуда надо?

Вопрос «Труда»: Где найти руки, растущие откуда надо?

По всей стране нарастает дефицит рабочих рук. Вот и в столичной мэрии бьют тревогу. «Все предприятия, с которыми мы общаемся, говорят о том, что нужны кадры, нужно больше квалифицированных специалистов», — заявила на днях глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

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