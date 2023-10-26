Вопрос «Труда»: Где найти руки, растущие откуда надо?

По всей стране нарастает дефицит рабочих рук. Вот и в столичной мэрии бьют тревогу. «Все предприятия, с которыми мы общаемся, говорят о том, что нужны кадры, нужно больше квалифицированных специалистов», — заявила на днях глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.