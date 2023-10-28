Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Интересная жизнь с Vera Star Остается лишь догадываться как на израильском телевидении потирали руки наблюдая за тем, как их российские коллеги активно заполняют эфир "экспертами" известной национальности.
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