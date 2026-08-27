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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Леклер должен помочь Хэмилтону, если «Феррари» хочет выиграть титул»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер прокомментировал взаимное недовольство между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов , и предположил, что Скудерии необходимо поддержать одного гонщика.

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