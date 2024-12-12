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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке

В результате оперативно-разыскных мероприятий управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республики (ДНР) задержан мужчина, подозреваемый в пособничестве совершению теоретического акта.

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