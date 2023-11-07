17 восхитительных снимков, которые открывают мир в совершенно неожиданном ракурсе

Завораживающие фотографии, которые заставляют смотреть на мир иначе. Вниманию читателей несколько действительно уникальных, захватывающих снимков, каждый из которых можно было сделать только с такого потрясающего ракурса.
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