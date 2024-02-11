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Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку после скандала с помилованием

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку после скандала с помилованием

Глава государства обратилась к жителям республики 10 февраля.В субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак выступила с обращением к жителям республики, в котором заявила о своем уходе в отставку.

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