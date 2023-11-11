ХАМАС просит арабские страны установить контроль у КПП "Рафах" на границе с Газой

Радикальное палестинское движение ХАМАС обратилось к проводимому в Саудовской Аравии саммиту арабских и исламских государств с просьбой сформировать спецкомитеты и отправить их к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа для контроля за ситуацией с доставкой гуманитарных грузов в анклав.