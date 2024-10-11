Врач заявила, что рыбий жир может снизить агрессию

Она посоветовала есть рыбу и использовать биодобавки Специалист в области эндокринологии, доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что употребление рыбьего жира может помочь снизить уровень агрессии.
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