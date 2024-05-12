Культура — часть политики государства

Чем измеряется уровень культуры? Может быть количеством фестивалей, концертов, всевозможных премий? Или это то, что остаётся в душе после встречи с ней? Сегодня культура — это увеселение.
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