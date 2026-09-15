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Курские новости

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СК Курской области напомнил о телефоне доверия

СК Курской области напомнил о телефоне доверия

Телефон доверия СК России в Курской области принимает сообщения о преступлениях, включая домашнее насилие, буллинг, взяточничество и невыплату зарплат.

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