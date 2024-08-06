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Регионы России

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Отключение горячей воды в Ижевске из-за гидравлических испытаний систем отопления

Отключение горячей воды в Ижевске из-за гидравлических испытаний систем отопления

С 6 по 19 августа жители Ижевска останутся без горячей воды из-за двух этапов гидравлических испытаний систем отопления.

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