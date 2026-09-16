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Юрист: «Больничный, донорлык һәм диспансеризация эшкә килмәү сәбәбе була ала»

Җитди сәбәбе һәм аны раслаучы документлары булса, хезмәткәрнең эшкә килмәве прогул дип саналмый. Бу хакта юрист Мария Беловага сылтама белән «РИА Новости» хәбәр итә.

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