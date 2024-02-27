Приложение «Автодор» пропало из AppStore и Google Play

Мобильное приложение «Автодора» пропало из магазинов AppStore и Google Play 27 февраля.Указанные приложения не отображаются после введения запроса в поисковой строке в списке доступных к скачиванию из магазина приложений для мобильных устройств на базе iOS и Android.
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