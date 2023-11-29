Александр Лукашенко улетел в ОАЭ на всемирный саммит ООН

Глава Белоруссии поучаствует в саммите ООН по борьбе с изменением климата.Пресс-служба белорусского лидера сообщила о том, что самолёт Александра Лукашенко взял курс на Дубай, где примет участие в климатическом саммите Организации объединенных наций.