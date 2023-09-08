Наш потерянный мир

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Axios: США, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ задумали транспортный мегапроект

Axios: США, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ задумали транспортный мегапроект

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также лидеры Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии на саммите «Большой двадцатки» намерены объявить о совместном соглашении по развитию транспортной инфраструктуры в Азии.

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