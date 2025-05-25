Известный фотограф обратился к властям Карелии с вопросом о будущем «Синего коридора»

Известный карельский фотограф Илья Тимин опубликовал эмоциональный пост на своей странице, в котором выразил обеспокоенность судьбой одного из старейших культурных пространств столицы Карелии — «Синего коридора».
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