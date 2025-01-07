"Дом култура" и другие каверзные названия на маршрутных автобусах Москвы благодаря иностранным работникам общественного транспорта

Avia.pro - СМИ Если вы когда-нибудь ждали маршрутку в Москве или Подмосковье, то наверняка сталкивались с тем, что на табло маршрутных автобусов появляются названия, которые вызывают, мягко говоря, недоумение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии