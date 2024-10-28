WSJ: число мобилизованных украинцев снизилось с 35 тысяч в месяц до 20

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что число мобилизованных в ВСУ граждан Украины падает, несмотря на принятие закона об усилении мобилизации и масштабные облавы со стороны сотрудников военкоматов.
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