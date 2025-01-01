С 2025 года в России увеличилась ставка утильсбора на автомобили С 2025 года в России увеличилась ставка утильсбора на 10-20% для легковых, грузовых и коммерческих транспортных средств.
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С 2025 года в России увеличилась ставка утильсбора на автомобили С 2025 года в России увеличилась ставка утильсбора на 10-20% для легковых, грузовых и коммерческих транспортных средств.