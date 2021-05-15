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Бывший наставник сборной России Хиддинк заболел коронавирусом

Бывший наставник сборной России Хиддинк заболел коронавирусом

Главный тренер сборной Кюрасао Гус Хиддинк заболел COVID-19. Как сообщает Telegraf, Хиддинк попросил директора академии «Барселоны» Патрика Клюйверта заменить его в июньских матчах квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года сборной Кюрасао.

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