Гимнастка Солдатова показала видео тренировки с годовалым сыном

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в личном аккаунте Instagram новый пост. 25-летняя спортсменка, которая в марте 2023 года впервые стала матерью, предстала перед подписчиками в тренировочном зале, выполняя упражнения на растяжку вместе с ребенком.
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