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Эксперт по алкоголю Шапкин: пиво в магазинах России подорожает до 15% в апреле

Эксперт по алкоголю Шапкин: пиво в магазинах России подорожает до 15% в апреле

Стоимость пива в российских магазинах вырастет на 8–15% со 2 апреля. Такой прогноз "Газете.Ru" дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя сообщение о повышении производителями отпускных цен на пиво с 1 апреля.

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