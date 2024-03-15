Эксперт по алкоголю Шапкин: пиво в магазинах России подорожает до 15% в апреле

Стоимость пива в российских магазинах вырастет на 8–15% со 2 апреля. Такой прогноз "Газете.Ru" дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя сообщение о повышении производителями отпускных цен на пиво с 1 апреля.