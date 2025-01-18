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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд о 7-м месте СКА на Западе: «Ротенберг говорил, что им важно все выигрывать, но сейчас концепция изменилась. Главное – к плей-офф подготовиться»

– Насколько неожиданно расставание СКА с Тони Деанджело? – Официальная версия, что он уехал по семейным обстоятельствам.

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