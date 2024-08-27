🍏 Крымские аграрии начали собирать яблоки ранних сортов созревания В этом году планируют собрать фрукты с площади 4,5 тысячи гектаров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🍏 Крымские аграрии начали собирать яблоки ранних сортов созревания В этом году планируют собрать фрукты с площади 4,5 тысячи гектаров.