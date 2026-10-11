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Нобелевская неделя: премия мира

Нобелевская неделя: премия мира

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2026 году стала Наванетхем «Нави» Пиллэй «за выдающиеся усилия в продвижении мира, защиту прав человека и развитие системы международного права».

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